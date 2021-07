Frankreich verschärft die Corona-Testauflagen für nicht geimpfte Reisende aus mehreren europäischen Ländern.

Künftig müssen Menschen aus Großbritannien, Spanien, Portugal, Zypern, Griechenland und den Niederlanden bei der Einreise einen negativen Corona-Test vorlegen, der weniger als 24 Stunden alt ist. Die Bestimmung tritt in der Nacht zum Sonntag in Kraft.



Bisher hatte für Großbritannien eine Frist von 48 Stunden für einen Test gegolten, für die anderen fünf Staaten von 72 Stunden. Zugleich wird künftig für vollständig Geimpfte die Testpflicht bei der Einreise entfallen. Frankreich begründet die neue Teststrategie mit der Ausbreitung der Delta-Variante.



Die britische Regierung nahm ihrerseits geplante Lockerungen für Touristen, die aus Frankreich einreisen, wieder zurück und verwies auf die Beta-Variante des Coronavirus. Da diese in Frankreich weiterhin vorkomme, müssen alle Reisenden aus dem Land - also auch Geimpfte - nach ihrer Ankunft in Großbritannien weiterhin für bis zu zehn Tage in Quarantäne. Die Regelung gilt auch für all jene, die Frankreich auf der Reise nach Großbritannien nur durchqueren.

