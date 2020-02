In Italien gibt es nach der Ausbreitung des Coronavirus ein fünftes Todesopfer.

Wie der Zivilschutz in Rom mitteilte, handelt es sich um einen 88-Jährigen, der in der Lombardei der neuen Lungenkrankheit erlag. Die Zahl der gemeldeten Infizierten stieg auf 219.



Die Bundesregierung plant ungeachtet der Entwicklungen in Italien im Moment keine Grenzschließungen. Das teilte ein Sprecher des Innenministeriums in Berlin mit. Das Auswärtige Amt erklärte zudem, man gebe derzeit keine Reisewarnung für Italien heraus. Die Lage werde aber genau beobachtet.



In Brüssel erklärte der EU-Krisenbeauftragte Lenarcic, vorerst seien keine Reisebeschränkungen geplant. Er lobte die Maßnahmen in Italien. Die Regierung in Rom habe schnell gehandelt.



In China wurde wegen der Epidemie die jährliche Sitzung des Nationalen Volkskongresses verschoben. Ein neuer Termin steht nach Medienangaben noch nicht fest. Die chinesischen Behörden meldeten heute 150 neue Todesfälle, so viele wie noch nie innerhalb eines Tages. Insgesamt sind es bislang rund 2.600 Tote.