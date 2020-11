Die G20-Gruppe der großen Industrienationen will einen gerechten und erschwinglichen weltweiten Zugang zu Corona-Impfstoffen sicherstellen.

Das geht aus der Abschlusserklärung des G20-Gipfels hervor. Angesichts der Corona-Pandemie sprachen sich die Teilnehmer auch für eine Stärkung der Weltgesundheitsorganisation aus. Die USA unter Präsident Trump hatten im Juli ihren Rückzug aus der WHO für 2021 angekündigt. Der gewählte US-Präsident Biden will diesen Schritt zurücknehmen.



Die G20-Länder erklärten in dem Abschlussdokument zudem die Erderwärmung zu einer der drängendsten Herausforderungen dieser Zeit. Alle Staaten außer den USA bekannten sich zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens. Zudem wurde der Wille bekundet, die angeschlagene Weltwirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Dabei sei es wichtiger als je zuvor, das multilaterale Handelssystem zu unterstützen, hieß es. Armen Ländern wurden weitere Schuldenerleichterungen in Aussicht gestellt.

