Die Staats- und Regierungschefs der G7-Länder wollen sich am kommenden Montag wegen der weltweiten Ausbreitung des Coronavirus beraten.

Der französische Präsident Macron teilte mit, es werde dazu eine Videokonferenz geben. US-Präsident Trump wird dabei als Gastgeber fungieren, wie das Weiße Haus in Washington bestätigte. Der französische Staatschef hatte bereits in seiner Ansprache an die Nation am Donnerstagabend angekündigt, mit Trump über eine außerordentliche Initiative der G7-Gruppe sprechen zu wollen. Bei der Konferenz dürfte es um die Wirtschaftskrise angesichts der Pandemie gehen sowie um die Entscheidung Trumps, ein Einreiseverbot für Reisende aus Europa zu verhängen.



In vielen Ländern wird das öffentliche Leben angesichts der Zunahme der Infektionen mittlerweile eingeschränkt. UNO-Generalsekretär Guterres teilte mit, von kommender Woche an sollten fast alle 3000 Angestellten der Vereinten Nationen in New York von zu Hause aus arbeiten.