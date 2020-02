Die Gesundheitsminister der G7-Staaten wollen sich bei der Bekämpfung des Coronavirus besser abstimmen. Bundesgesundheitsminister Spahn sagte nach Beratungen mit seinen Kollegen, man habe über Reisebestimmungen und Vorsichtsmaßnahmen gesprochen.

Auch bei der Erforschung des neuen Virus wolle man international zusammenarbeiten. Morgen will Spahn weitere Gespräche in Großbritannien und Frankreich führen. Eine angemessene Reaktion auf das Virus könne nur international und europäisch abgestimmt erfolgen, erklärte Spahn.



In einem als ungewöhnlich bezeichnetem Schritt hat Chinas Führung angesichts immer höherer Ansteckungszahlen mit dem Coronavirus Fehler eingeräumt. Der Ständige Ausschuss des Politbüros der regierenden Kommunistischen Partei erklärte, die Reaktion auf die Epidemie habe Schwierigkeiten beim nationalen Notfallmanagement offengelegt. In China sind bisher mehr als 17.200 Menschen an dem Coronavirus erkrankt, mehr als 400 starben. In Deutschland haben sich inzwischen zwölf Menschen infiziert.