Der Virologe Alexander Kekulé hält den Vorstoß des Thüringer Ministerpräsidenten Ramelow in Sachen Corona-Vorschriften für ein gefährliches Experiment.

Er habe Sorge, dass damit ein Lockerungswettbewerb entstehe, sagte Kekulé in seinem Podcast im MDR. Er sieht auch den Vorschlag skeptisch, die Maßnahmen in Landkreisen ohne Infizierte aufzuheben: "Das könnte man nur machen, wenn die Landkreise auf Inseln ohne Fährverkehr wären." Herr Ramelow könne nicht garantieren, dass zum Beispiel Menschen aus Bayern die Krankheit einschleppten und es dann in Thüringen einen Riesenausbruch gebe. Auch der Virologe Christian Drosten ist nicht überzeugt von dem Vorgehen in Thüringen. Drosten sagte im Deutschlandfunk, er sei sich nicht ganz sicher, ob alles über Eigenverantwortung laufen könne. Man sehe am Beispiel Schweden, dass eine sehr hohe Übersterblichkeit entstanden sei. Die Übersterblichkeit gibt an, wie viele Menschen mehr in einem bestimmten Zeitraum im Vergleich zum Durchschnitt gestorben sind.

Details zum Vorschlag

Ministerpräsidenten Ramelow hatte mit Verweis auf die gesunkenen Infektionszahlen in seinem Bundesland angekündigt, ab dem 6. Juni alle Alltags-Beschränkungen wie die Maskenpflicht oder die Abstandsgebote aufheben. Stattdessen sollte es nur zeitlich begrenzte Maßnahmen in Regionen geben, in denen eine bestimmte Anzahl von Corona-Neuinfektionen überstiegen wird. Mittlerweile relativierte der Linken-Politiker seine Aussagen in einem Interview mit dem MDR. Er habe nicht dazu aufgerufen, dass die Menschen den Mund-Nasen-Schutz abnehmen und sich küssen sollten. Es gebe keinen Grund, leichtfertig zu werden. Bewährte Regelungen, wie etwa das Abstandhalten, dürften nicht aufgegeben werden.



Es habe allerdings keinen Sinn, dass rund um die Uhr Krisenstäbe im Einsatz seien, obwohl es in der Hälfte der Landkreise seit drei Wochen keine neuen Infektionen gebe. Ramelow betonte, dass die Verantwortung künftig lokal bei den Gesundheitsämtern liegen solle. Wenn es neue Infektionsherde gebe, solle vor Ort reagiert werden.

Verständnis von Schäuble

Unterstützung für den Vorstoß kommt von Bundestagspräsident Schäuble. Er sagte der Nachrichtenagentur AFP, Ministerpräsident Ramelow gehe zwar ein hohes Risiko ein. Allerdings wäre es unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit fragwürdig, den Menschen weiterhin massive und substanzielle Einschränkungen zuzumuten. Ramelow habe immerhin angegeben, dass es in der Hälfte der Landkreise in Thüringen seit Wochen keine Infektionsfälle gegeben habe. Schäuble betonte, jegliche Kritik an der Entscheidung sei berechtigt, aber es sei eben auch eine Stärke des föderalen Systems, dass man auf regional unterschiedliche Situationen regional unterschiedlich reagieren könne.



Der Bundestagsfraktionsvorsitzende der Linken, Bartsch, nahm seinen Parteikollegen in Schutz. Die Reaktionen auf Ramelows Ideen hätten mit der Realität nichts zu tun, sagte Bartsch im Deutschlandfunk. Ramelow plädiere nicht dafür, die Abstandsregelung oder die Maskenpflicht abzuschaffen. Vielmehr gehe es ihm um eine Regionalisierung der Vorgaben. Auch Bartsch betonte, man könne nicht dauerhaft Einschränkungen vornehmen, wo es kein Infektionsgeschehen gebe.

Kritik auch aus den eigenen Reihen

Auf weniger Verständnis stößt Ramelow in Teilen seiner rot-rot-grünen Koalition in Thüringen. Umweltministerin Siegesmund von den Grünen sagte der Deutschen Presse-Agentur, man dürfe die Schutzmaßnahmen nicht einfach leichtfertig als erledigt abtun. Innenminister Maier, SPD, sagte ebenfalls, Ramelows Ankündigungen hätten die Akzeptanz vieler Menschen für die bestehenden Regeln untergraben. Er gehe davon aus, so Maier, dass das Kabinett morgen keinen Beschluss fassen werde. Dass weitere Lockerungen in bestimmten Bereichen sinnvoll seien, sei überhaupt nicht das Thema.



Die Linken-Landeschefin Henning-Wellsow nahm den Ministerpräsidenten grundsätzlich in Schutz. Sie geht aber zugleich davon aus, dass es in Thüringen auch künftig Pflicht bleibe, etwa in Bus und Straßenbahn einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Spahn: Pandemie ist noch nicht vorbei

Bundesgesundheitsminister Spahn warnte, dass auf keinen Fall der Eindruck entstehen dürfe, die Pandemie sei schon vorbei. Derzeit sehe man zwar, dass es ganze Regionen gebe, in denen tagelang keine Neuinfektionen gemeldet würden. Andererseits gebe es lokale und regionale Ausbrüche, die sofortiges Eingreifen erforderten, sagte Spahn der "Bild"-Zeitung. Um es dem Virus möglichst schwer zu machen, gelte weiterhin: Abstand halten, auf Hygiene achten und Alltagsmasken tragen.



Ablehnung kommt auch vom Gesundheitsminister in Nordrhein-Westfalen, Laumann. Der CDU-Politiker sagte dem "Kölner Stadt-Anzeiger", der Vorstoß Ramelows sei kein Tanz mit dem Tiger, sondern ein Spiel mit dem Feuer.

Herrmann (CSU): "Hochgefährliches Experiment"

Der Leiter der bayerischen Staatskanzlei, Herrmann, sprach in der "Bild"-Zeitung - wie der Virologe Kekulé - von einem hochgefährlichen Experiment. Die Aufhebung aller Schutzmaßnahmen komme zu früh und sei der aktuellen Situation nicht angemessen. Für Bayern als Nachbarland von Thüringen sei das besonders problematisch. Der saarländische Ministerpräsident Hans, CDU, äußerte sich in der Zeitung "Die Welt". Es sei nicht der Job der Politik allein, Sehnsüchte zu stillen, sondern weiter nüchtern, verantwortungsvoll und wissenschaftsgeleitet abzuwägen und der Gesellschaft zu helfen, diese Pandemie zu durchstehen.



Niedersachsens Ministerpräsident Weil, SPD, rief in der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" den Corona-Ausbruch in einem Gasthof in Leer in Erinnerung. Das Coronavirus sei keineswegs aus der Welt. Niedersachsen werde Lockerungen nur Schritt für Schritt ausweiten ohne den Bogen zu überspannen. Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach hat die Bundesregierung aufgefordert, ein Signal gegen die angekündigten Corona-Lockerungen in Thüringen zu setzen. Er sagte der "Rheinischen Post", mit der Entscheidung in Thüringen drohe ein bundesweiter Wettlauf der Länder, der aus medizinischer Sicht katastrophal wäre. Das Corona-Kabinett sollte klar Stellung dagegen beziehen.

Zustimmung von der FDP-Spitze

FDP-Chef Lindner nannte dagegen die Debatte über regionale Lockerungen richtig und gut. Es gebe Regionen, in denen es sehr empfehlenswert sei, weiter auf Abstand zu gehen und Masken zu tragen, und Regionen, in denen Lockerungen denkbar seien, meinte er. Man müsse das sehr sorgfältig mit den Experten, mit Virologen und Epidemiologen diskutieren - es geht dabei schließlich auch um Menschenleben. Auch FDP-Fraktionsvize Thomae hält die Lockerungsdebatte für angebracht. Thüringen gehe einen mutigen Schritt voran.

