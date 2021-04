Eine neue Corona-Studie aus Großbritannien bestätigt die Vermutung, dass geimpfte Menschen weniger ansteckend sind als ungeimpfte.

Die Untersuchung der Gesundheitsbehörde "Public Health England" erfasste Erstimpfungen mit den Präparaten von Astrazeneca und Biontech/Pfizer. Untersucht wurden Menschen, die sich innerhalb von drei Wochen nach der ersten Dosis mit dem Coronavirus infizierten. Bei ihnen war die Wahrscheinlichkeit einer Weitergabe des Virus an andere Haushaltsmitglieder zwischen 38 und 49 Prozent geringer als bei nicht geimpften Menschen.



Zuletzt hatte bereits das Robert-Koch-Institut erklärt, dass bei Geimpften das Risiko einer Virusübertragung an Andere stark verringert sei. Die Frage spielt auch eine Rolle in der Diskussion, ob und wann Geimpfte ihre Freiheitsrechte zurückbekommen.

