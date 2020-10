Mitten im Wahlkampf ist US-Präsident Trump nach eigenen Angaben positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Auch bei seiner Ehefrau Melania sei das Virus festgestellt worden, schrieb Trump auf Twitter. Trumps Arzt teilte mit, er gehe davon aus, dass der Präsident seinen Verpflichtungen ohne Unterbrechung nachgehen könne. Trump und seine Frau hatten sich zuvor in häusliche Quarantäne begeben, nachdem bei seiner Beraterin Hicks eine Infektion festgestellt worden war. Der Umgang mit der Pandemie ist auch ein wichtiges Thema im Wahlkampf. Trump stellte das Virus wiederholt als harmlos dar und lehnte größere Schutzmaßnahmen ab.



Genesungswünsche für Trump und seine Frau kamen unter anderem von Bundeskanzlerin Merkel. Regierungssprecher Seibert twitterte, die Kanzlerin hoffe, dass der US-Präsident und die First Lady die Infektion gut überstünden und bald wieder ganz gesund seien. Sie sende Trump und seiner Frau all ihre guten Wünsche. Auch WHO-Chef Tedros, der russische Präsident Putin, der britische Premierminister Johnson und EU-Ratspräsident Michel wünschten eine gute Genesung.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 2.10.)

+ Weltweit Rekord-Zahlen bei Corona-Neuinfektionen (Stand: 21.09.)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 22.08.)

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist (Stand: 02.09.)

+ Neue Entwicklung: Warum die Corona-Sterberate so niedrig und die Infektionszahl so hoch ist (Stand: 04.09.)

Test und Schutz

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie? (Stand: 28.09.)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 25.09.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus weiß (Stand: 25.08.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 24.09.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung? (Stand: 12.08.)

+ Prävention: Wie es derzeit um eine zweite Welle beim Coronavirus steht (Stand: 27.08.)

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen (Stand: 29.09.)

+ Symptome: Wie sehen die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion aus? (Stand: 08.08.)

+ Einkaufswagen und Co: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält (Stand: 08.08.)

Urlaub und Freizeit

+ Brauchtum: Was vom Karneval übrig bleibt in dieser Session (Stand 19.09)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 01.10.)

+ Reisekosten: Volle Erstattung auch ohne Reisewarnung (Stand: 06.09.)

+ Reiseplanung: Wie ist die Lage in den europäischen Urlaubsländern? (Stand 01.10.)

+ Reise-Rückkehrer und Party-Gänger: Wer die deutschen Infektionszahlen derzeit in die Höhe treibt (Stand: 27.8.)

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland (Stand: 16.08.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.