Bund und Länder beraten seit dem Nachmittag in einer Videokonferenz über ein generelles Impfangebot für Kinder und Jugendliche.

Zur Diskussion steht ein Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Spahn, allen 12- bis 17-Jährigen grundsätzlich Impfungen mit Biontech und Moderna zu ermöglichen. Beide Wirkstoffe haben dazu eine EU-Zulassung. Die Ministerrunde würde sich im Falle einer positiven Entscheidung jedoch über die Position der Ständigen Impfkommission hinwegsetzen. Sie empfiehlt Impfungen in dieser Altersgruppe nur bei bestimmten Vorerkrankungen. Ein weiterer Vorschlag, über den die Ministerrunde berät, sind mögliche Auffrischungsimpfungen für Risikogruppen. Das Bundesgesundheitsministerium schlägt hier vor, dass bestimmte Personen bereits ab September erneut geimpft werden sollen.



In Deutschland sind mittlerweile 52,3 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums haben 61,7 Prozent mindestens eine Impfdosis erhalten. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg abermals. Sie liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts jetzt bei 17,8. Am Vortag betrug der Wert 17,5. Die Gesundheitsämter meldeten mehr als 840 neue Ansteckungen und damit gut 100 weniger als vor einer Woche. Ein weiterer Mensch starb im Zusammenhang mit dem Virus.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 01.08.)



+ Auslands-Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 01.08.)



+ Mutation: Wie gefährlich ist die Delta-Variante? (Stand 22.07.)



+ Forschungsstand: Wie schwer erkranken Kinder an Covid-19? (Stand 31.07.)



+ Bildung: Wie geht es im Herbst weiter für die Schulen? (Stand 31.07.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 02.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.