Bundesgesundheitsminister Spahn ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Das teilte das Gesundheitsministerium mit. Spahn habe sich umgehend in häusliche Isolierung begeben, bislang hätten sich bei ihm nur Erkältungssymptome entwickelt, hieß es weiter. Alle Kontaktpersonen würden informiert. Das Bundeskabinett muss dennoch nicht gesammelt in Quarantäne. Ein Regierungssprecher teilte in Berlin auf Anfrage mit, das Kabinett tage unter Einhaltung entsprechender Hygiene- und Abstandsregeln.



Bei den Corona-Neuinfektionen ist auf die gesamte Bundesrepublik bezogen inzwischen der kritische Wert von 50 gemeldeten Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in einer Woche ist überschritten worden. Das Robert Koch-Institut gab die Zahl mit 51,3 an, am Vortag lag sie bei 48,6. Der Wert gilt als eine wichtige Schwelle für strengere Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus.



Gestern haben die Gesundheitsämter in Deutschland nach Angaben des RKI 7.595 neue Coronavirus-Infektionen registriert. 879 Patienten befinden sich in intensivmedizinischer Behandlung, das sind 261 mehr als vor einer Woche.

