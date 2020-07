Bundesgesundheitsminister Spahn lässt rechtlich prüfen, ob für Reiserückkehrer aus Risikogebieten ein verpflichtender Test auf das Coronavirus möglich ist. Der CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, man müsse schauen, inwieweit Reisende ihrer eigenen Verantwortung nachkämen und sich freiwillig testen ließen. Generell gelte es zu verhindern, dass sich das Coronavirus in Deutschland wieder verstärkt ausbreite.

Man müsse begreifen, dass die Pandemie nach wie vor im Gange sei, betonte Spahn im Deutschlandfunk-Interview (Audio-Link). Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten sich gestern darauf verständigt, dass sich alle Reiserückkehrer kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können. Die Tests sollen an Flughäfen und Seehäfen angeboten werden, aber auch in Arztpraxen oder Gesundheitsämtern.



Das Corona-Testzentrum am Frankfurter Flughafen teilte der Zeitung "Die Welt" mit, dass es seit Ende Juni etwa 25.000 Menschen - davon 80 Prozent Reiserückkehrer - auf eine Virusinfektion überprüft habe. 70 Tests seien postiv gewesen. Beunruhigend sei, dass fast alle Infizierten aus Nicht-Risikoländern kamen, hieß es weiter.

