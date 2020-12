Wegen der hohen Corona-Zahlen und der angespannten Lage in vielen Kliniken werden die staatlichen Unterstützungsmöglichkeiten für Krankenhäuser erweitert.

Das teilte das Bundesgesundheitsministerium am Abend mit. Danach tritt am Freitag eine entsprechende Verordnung in Kraft. Künftig könnten mehr Kliniken Anspruch auf sogenannte Ausgleichszahlungen erhalten, wenn sie planbare Operationen und Behandlungen verschieben, um Intensivkapazitäten zu schaffen. Die Regelungen sind vorerst bis Ende Januar befristet.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.