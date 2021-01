Bundesfamilienministerin Giffey hat die Bundesländer dazu aufgerufen, sich in der Corona-Pandemie auf möglichst einheitliche Regelungen für Schulen und Kitas zu verständigen.

Eltern wünschen sich bei allen Maßnahmen ein verlässliches Vorgehen, sagte die SPD-Politikerin der "Rheinischen Post". Auch sie setze sich für einen gemeinsamen Rahmen ein, wie es in den Ländern nach den harten Einschränkungen weitergehen könne. Giffey plädierte für die Wiederauflage eines klaren Stufenplans zur Rückkehr in den Regelbetrieb.



Der Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes, Hilgers, kritisierte in derselben Zeitung, es sei ihm ein Rätsel, warum die Länder den Sommer nicht genutzt hätten, um klare und verbindliche Regeln für Präsenz-, Wechsel- und Fernunterricht zu entwickeln. Das sei ein Versagen, das die Akzeptanz in die notwendigen Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung zu mindern drohe.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.