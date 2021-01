Bundesfamilienministerin Giffey drängt auf eine schnelle Rückkehr der Kitas zum Regelbetrieb und schlägt dafür ein Ampelsystem vor.

Für jede Kindertagesstätte soll dabei die Anzahl der infizierten Personen, die Anzahl der Kinder in Quarantäne und die Anzahl der Erzieherinnen und Erzieher in Quarantäne berücksichtigt werden. Ausschlaggebend wäre demnach die Situation in den einzelnen Kitas, sagte Giffey der "Bild am Sonntag". Mit diesem Plan könnte nach ihrer Einschätzung ein Großteil der Kitas wieder geöffnet werden.



Die Situation in den Kindertagesstätten ist je nach Bundesland unterschiedlich. In vielen Ländern sind die Kitas auch im Lockdown grundsätzlich geöffnet, Eltern sollen ihre Kinder aber nur bringen, wenn sie es nicht anders einrichten können. In anderen Ländern hat nur Anspruch auf Notbetreuung, wer in einem systemrelevanten Beruf tätig ist.

Diese Nachricht wurde am 31.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.