Die griechische Regierung will den Bürgerinnen und Bürgern ab April kostenlose Corona-Selbsttests zur Verfügung stellen.

Wie das Büro von Ministerpräsident Mitsotakis mitteilte, soll sich jede Person mit einer Sozialversicherungsnummer in einer Apotheke vier Tests pro Monat abholen können. Ein positives Ergebnis muss den Behörden gemeldet werden. Griechenland ist nach eigenen Angaben das erste europäische Land, das Selbsttests kostenlos an die breite Bevölkerung ausgeben will.



In Deutschland können Selbsttests unter anderem in Apotheken, Supermärkten und Drogerien gekauft werden. Zuletzt hatte es immer wieder Lieferengpässe gegeben - auch bei Selbsttests für Schulen.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.