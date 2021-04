Einem Medienbericht zufolge sollte die Gruppe um die beiden CSU-Politiker Nüßlein und Sauter in der sogenannten Maskenaffäre der Union doppelt so viel an Provisionen erhalten, als bisher bekannt war.

Wie WDR, NDR und die Süddeutsche Zeitung berichteten, geht es nach Erkenntnissen der Ermittler um insgesamt 11,5 Millionen Euro, die an sie und ihre Geschäftspartner für die Vermittlung von FFP2-Masken geflossen sind. Dem Bericht zufolge kam es am Ende aber nicht mehr dazu, dass die komplette Summe ausbezahlt wurde. Die bereits gezahlten Gelder seien über eine Karibik-Insel und eine liechtensteiner Privatbank, die sogenannte "diskrete Dienstleistungen" anbiete, abgewickelt worden, hieß es weiter. Dabei soll es es sich um rund zehn Millionen Euro gehandelt haben. Ein Großteil der Summe sei inzwischen von der Justiz sichergestellt worden.



Gegen den früheren Unions-Fraktionsvize Nüßlein, gegen Bayerns ehemaligen Justizminister Sauter und gegen weitere Beschuldigte ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft unter anderem wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern. Nüßlein weist die Vorwürfe - ebenso wie Sauter - zurück. Vergangene Woche hob der Bundestag die Immunität Nüßleins auf und machte damit den Weg für das Einfrieren von Vermögen frei.

Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.