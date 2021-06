Alle Kinder in Bayerns Grund- und Vorschulen bekommen nach den Ferien einen 50-Euro-Gutschein zum Erwerb des Frühschwimmerabzeichens "Seepferdchen".

Das hat das Kabinett in München beschlossen. Demnach soll die Maßnahme helfen, die wegen der Pandemie ausgefallenen Schwimmkurse zu kompensieren und die Schwimmfähigkeit der Kinder zu unterstützen. Darüber hinaus will die Staatsregierung für alle bayerischen Grundschüler, die neu in einen gemeinnützigen Sportverein eintreten, den Jahresbeitrag übernehmen. Das soll auch dem Mitgliederschwund bei den Vereinen entgegenwirken.



Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft warnt bereits seit Monaten vor den Folgen der vielen ausgefallenen Schwimmkurse und der geschlossenen Bäder. Dies habe einen Rückstau bei Schwimmanfängern verursacht, der auch noch einige Zeit andauern werde. Schon vor der Pandemie war es vielerorts schwer, einen Platz in einem Schwimmkurs zu bekommen.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.