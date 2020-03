Wegen der Ausbreitung des Coronavirus wird die Hannover Messe verschoben.

Das teilten die Veranstalter mit. Die weltgrößte Industriemesse soll statt im April nun im Juli stattfinden. Andere internationale Veranstaltungen wie der Mobile World Congress in Barcelona, die ITB in Berlin, die Leipziger Buchmesse oder die Handwerksmesse in München wurden bereits abgesagt.



In Deutschland gibt es nach Angaben des Robert Koch-Instituts mittlerweile 240 bestätigte Infektionen. Gestern waren es noch 196. Inzwischen sind Ansteckungsfälle in 15 von 16 Bundesländern aufgetreten. Am stärksten ist nach wie vor Nordrhein-Westfalen betroffen.



Bundesgesundheitsminister Spahn will sich am Nachmittag im Bundestag in einer Regierungserklärung zur Ausbreitung des Virus äußern. Der CDU-Politiker will heute zudem erneut mit den Länder-Gesundheitsministern sowie mit Spitzenvertretern von Ärzten, Kliniken, Apotheken und Krankenkassen zusammenkommen.