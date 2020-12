Angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen geht Berlins Regierender Bürgermeister Müller davon aus, dass sich Bund und Länder auf einen dreiwöchigen harten Lockdown verständigen werden.

Der SPD-Politiker sagte im ZDF, es zeichne sich auch in den Gesprächen mit den Kollegen in den Ländern ab, dass es ab dem 20. Dezember erhebliche Einschnitte geben und auch der Einzelhandel herunter gefahren werde. Wenn das bis zum 10. Januar gelte, hätte man drei Wochen massive Einschränkungen, die dazu führen würden, dass die Inzidenzen heruntergingen.



Ähnlich äußerten sich der niedersächsische Ministerpräsident Weil und der saarländische Regierungschef Hans. Man müsse handeln, damit die Zahlen nicht weiter stiegen, hieß es übereinstimmend. Thüringen plant nach Angaben der Staatskanzlei Ladenschließungen ab dem 19. Dezember. An den Schulen soll ab der ersten Klasse Distanzunterreicht stattfinden.



Vermutlich am Sonntag wollen Bund und Länder über Verschärfungen beraten.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.