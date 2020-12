Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen verschärft Schleswig-Holsteins Landesregierung ihren Kurs.

Es sei notwendig, spätestens ab Weihnachten in einen harten Lockdown zu gehen, sagte Ministerpräsident Günther am Abend in Kiel. Die Zahlen seien auch im Norden weiter gestiegen und das bedeute leider, dass die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichend Wirkung zeigten. Man müsse die Zeit über den Jahreswechsel nutzen, um die gefährliche Entwicklung in Deutschland zu stoppen.



Für Verschärfungen sprach sich auch die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Schwesig, aus. Bereits gestern kündigte die sächsische Landesregierung an, dass ab Montag Schulen, Kindergärten, Horte und große Teile des Handels geschlossen werden. Auch in anderen Ländern gibt es neue Maßnahmen, etwa Alkoholverbote.

