Der Chef des Deutschen Hausärzteverbands, Weigeldt, fordert eine sofortige Einbeziehung von Artzpraxen bei den Coronavirus-Impfungen.

Oberstes Ziel müsse es sein, bei steigenden Infektionszahlen so viele Menschen wie möglich in kurzer Zeit zu impfen, sagte er der "Frankfurter Allgemeinen". Das sei vor allem in Arztpraxen möglich. Den Beschluss der Gesundheitsminister von Bund und Ländern, bei Corona-Impfungen zunächst weiter auf Impfzentren zu setzen, nannte Weigeldt eine Katastrophe. Auch Berlins Regierender Bürgermeister Müller drängt auf eine Einbeziehung der Hausärzte noch vor April. Alle zur Verfügung stehenden Kräfte müssten genutzt werden, führte der SPD-Politiker in der "Rheinischen Post" aus. Der Präsident des Bayerischen Landkreistags, Bernreiter, kündigte bereits an, ab 1. April mit den Impfungen in Arztpraxen zu beginnen. Darauf habe man sich im Freistaat verständigt, sagte der CSU-Politiker der "Passauer Neuen Presse".



Die Gesundheitsminister hatten empfohlen, erst Mitte April routinemäßig zu starten. Zuvor war Anfang April avisiert worden. Begründet wurde die Empfehlung damit, dass für einen früheren Start noch Impfstoff fehle.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.