Holbe verabreicht bereits seit Januar in seiner Praxis in Nordwestmecklenburg Coronaimpfungen im Rahmen eines Pilotprojekts. Im Deutschlandfunk sagte er, durch Immunisierungen beim Hausarzt werde man einen enormen Geschwindigkeitsbonus erreichen. Ein großer Vorteil sei zudem, dass die Hausärzte die Informationen über die Vorerkrankungen der Patientinnen und Patienten vorliegen hätten. Die Alternative wäre, dass die Ärzte zeitraubende Atteste ausstellen müssten, damit diese Menschen in den Impfzentren einen Termin bekämen. Er mache zudem die Erfahrung, dass gerade ältere Menschen lieber in eine gewohnte Umgebung kommen, statt in ein Impfzentrum zu gehen.



Generell hält Holbe die Hausarztpraxen für gut gerüstet. Man müsse eben an der ein oder anderen Stelle Zeit einsparen, etwa bei Belastungstests auf dem Fahrrad. Dennoch sei es eine "epische Aufgabe", vor der die Praxen stehen. Doch man müsse bei den leicht steigenden Infektionszahlen versuchen, einen Riegel vor die Tür zu bekommen.



Hausarztpraxen sollen zum Monatswechsel parallel zu den Impfzentren Corona-Impfungen anbieten können. Die Bundesregierung will dafür die entsprechende Verordnung ändern.

Schnelltests könnten Praxen an Kapazitätsgrenze bringen

Kritischer sieht der Arzt das Thema Schnelltests. Wenn diese nun zusätzlichen zu den Impfungen massenweise in den Hausarztpraxen gemacht würden, werde das einige Praxen an den Rand ihrer Kapazitäten bringen. Die Tests seien sehr zeitaufwändig - anders als die PCR-Test, die bisher vor allem in den Praxen gemacht werden. Dafür müsse man Personal abstellen. Zudem rechnet er durchs Warten auf die Testergebnisse mit einem hohen Patientenaufkommen, dieses müsse man derzeit jedoch vermeiden. Die Schnelltests seien zwar hilfreich bei der Pandemiebekämpfung, die Umsetzung bereite ihm allerdings noch Bauchschmerzen, sagte Holbe.

