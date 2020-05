Bundesarbeitsminister Heil dringt angesichts der Coronavirus-Infektionen in der Fleischbranche auf rasche Regelungen für grundlegend bessere Arbeitsbedingungen.

Der SPD-Politiker sagte in Berlin, er habe dazu Vorschläge gemacht, über die im sogenannten Corona-Kabinett heute aber noch nicht entschieden worden sei. Es gebe noch Gesprächsbedarf bei den Unionsparteien. Er setze darauf, dass das Kabinett am Mittwoch die notwendigen Beschlüsse fassen werde. Heil betonte, es sei an der Zeit, in der Branche aufzuräumen. Er sprach von Missständen wie der Überbelegung von Unterkünften, Verstößen gegen Hygienebestimmungen sowie dubiosen Vertragsstrukturen über Subunternehmen.



Der CDU-Bundestagsabgeordnete Henrichmann warnte in diesem Zusammenhang vor übereilten Verboten in der Fleischindustrie. Man sollte nicht pauschal auf die ganze Branche einschlagen, weil es in einigen Betrieben große Versäumnisse gebe, sagte er im Deutschlandfunk. So würde ein pauschales Verbot von Werkverträgen kleinere Unternehmen benachteiligen.