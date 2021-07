In Großbritannien ist mit mehr als 32.500 neuen Corona-Infektionen der höchste Tageswert seit Januar verzeichnet worden.

Zudem stieg in der vergangenen Woche sowohl die Zahl der Neuinfektionen als auch jene der Todesfälle und der Krankenhauseinweisungen im Vergleich zur Vorwoche jeweils um mehr als 40 Prozent. Grund für den starken Anstieg ist die Ausbreitung der hochansteckenden Delta-Variante, die auf die inzwischen nahezu alle Corona-Fälle im Vereinigten Königreich zurückzuführen sind. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt dort derzeit bei 256.



Ungeachtet der Entwicklung will der britische Premierminister Johnson am 19. Juli fast alle Corona-Schutzmaßnahmen aufheben. Dies stößt bei der Opposition und im Gesundheitswesen auf starke Kritik.

