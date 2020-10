In Frankreich hat es innerhalb von 24 Stunden fast 27.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben.

Das ist seit Ausbruch der Pandemie der höchste Wert für einen Tag, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Paris hervorgeht. Auch mehrere andere Nachbarstaaten Deutschlands verzeichneten heute Rekordwerte bei den Neuinfektionen. In Österreich, die Niederlande, Polen und Tschechien wurden so viele neue Fälle wie noch nie gemeldet.



Am späten Abend meldete auch Großbritannien neue Daten. Dort stieg die Zahl der bestätigten Infektionen um 15.166. Zudem starben 81 Menschen an oder mit dem Virus.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.