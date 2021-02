Neue Daten aus Israel bestätigen die hohe Wirksamkeit des Corona-Impfstoffes von Biontech und Pfizer. Medienberichte, nach denen das Präparat auch die Übertragung des Virus verringert, wurden bislang nicht bestätigt.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums verhindert der Impfstoff zwei Wochen nach der zweiten Impfung schwere Krankheitsverläufe zu fast 99 Prozent. Knapp 96 Prozent der Geimpften erkrankten demnach überhaupt nicht - und wenn doch, kam es nur bei zwei Prozent der Betroffenen zu Symptomen. Nach Angaben des ARD-Hörfunk-Korrespondenten basieren die Ergebnisse auf der bislang umfangreichsten Datenbasis seit Beginn der Impfkampagne in Israel im Dezember.

Kritik an Medienberichten über verringerte Übertragung

Mehrere Medienberichte - etwa im "Spiegel" -, nach denen der Impfstoff von Biontech und Pfizer auch einen hohen Schutz vor einer Übertragung des Virus bietet, bestätigte das Ministerium bislang offiziell nicht. Der Corona-Beauftragte der israelischen Regierung erklärte, man wisse noch nicht genug. Zitat: "Ich weiß nicht, in wieweit sie (die Impfung, Anm. d. Red.) verhindert, dass Geimpfte das Virus in sich tragen und weitergeben."



Zuerst hatte der renommierte israelische Journalist Nadav Eyal über Erkenntnisse aus der Studie berichtet. Er twitterte heute, er sehe eine Vielzahl von Veröffentlichungen in aller Welt, die ihn - mit oder ohne Quellenangabe - zitierten. Er habe in seinem Bericht indes ausdrücklich darauf hingewiesen, dass hochrangige Mitarbeiter im Gesundheitsministerium die Daten zu einer reduzierten Übertragung ("infection reduction data") bestenfalls als "sketchy" einschätzen, also als skizzenhaft oder umrissartig. Der wichtigste Aspekt sei stattdessen der Beleg, dass der Impfstoff die Zahl von Todesfällen und Krankenhaus-Einweisungen dramatisch senke.

Öffnungen nach Lockdown

In Israel öffneten nach einem wochenlangen Lockdown wieder Geschäfte und Märkte. Geimpfte und genesene Menschen können mit einem sogenannten "Grünen Pass" auch wieder Fitness-Studios, Hotels, Theater und Sportveranstaltungen besuchen.

