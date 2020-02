Hongkong stellt jeden Besucher vom chinesischen Festland für zwei Wochen unter Quarantäne, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern.

Das kündigte die Regierungschefin der chinesischen Sonderverwaltungszone, Lam, an. Außerdem würden zwei Kreuzfahrt-Terminals in Hongkong geschlossen.

Die Behörden ließen inzwischen mehr als 1.800 Passagiere und Besatzungsmitglieder eines Schiffes auf eine Infektion testen.



Die Fluggesellschaft Cathay Pacific mit Sitz in Hongkong rief wegen des Nachfrageeinbruchs alle 27.000 Mitarbeiter auf, in den kommenden Monaten drei Wochen freizunehmen.



Mittlerweile werden aus China mehr als 24.000 Krankheitsfälle sowie fast 500 Todesopfer gemeldet.