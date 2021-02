In Nordrhein-Westfalen sind hunderte geplante Impftermine mit dem Produkt von Astrazeneca nicht wahrgenommen worden. Allein im Landesteil Nordrhein sind laut Landesgesundheitsministerium vom Impfstart am 10. Februar bis zum 15. Februar rund 600 Termine nicht angenommen beziehungsweise versäumt worden.

Das entspreche einem Anteil von etwa 3,4 Prozent. Derzeit werden in NRW Menschen der ersten Prioritäntsgruppe mit Astrazeneca geimpft, die jünger als 65 Jahre sind und etwa in Pflegeheimen oder Notaufnahmen arbeiten. Thüringen bietet die Impfung mit Astrazeneca ab kommender Woche auch Menschen der Prioritätsgruppe 2 unter 65 Jahren an. Dazu gehören zum Beispiel enge Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen oder Schwangeren, Polizisten, Mitarbeiter im Gesundheitsdienst und Bewohner von Flüchtlings- oder Obdachlosenheimen.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.