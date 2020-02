Der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft, Felbermayr, rechnet mit einem Rückgang der Globalisierung als Folge der Coronavirus-Epidemie.

Unternehmensmanager müssten umdenken und die Wertschöpfungsketten verkürzen, damit diese robuster würden, sagte Felbermayr im Deutschlandfunk. Die Produktionen müssten wieder zurück nach Europa gebracht werden.



Nach der Zuspitzung der Krise in Italien befürchtet der IWF-Präsident auch wirtschaftliche Auswirkungen für Deutschland, insbesondere wenn am Brenner Grenzkontrollen eingeführt würden. Für das erste Quartal erwartet er einen Rückgang der deutschen Wirtschaftsleistung von 0,2 Prozentpunkten.



Dass in China die Produktion wieder teilweise hochgefahren wird, wertet Felbermayr als ein gutes Zeichen. Derzeit seien die Fabriken dort zu 60 bis 80 Prozent ausgelastet; dies sei ein Schritt in die richtige Richtung, erklärte der IfW-Präsident.