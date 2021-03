Der Vorsitzende der IG Metall, Hofmann, fordert verlässliche Zahlen über das Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus am Arbeitsplatz.

Hofmann sagte im Deutschlandfunk, es sei unglaublich, dass es in Deutschland bislang keine verlässliche Erhebung über das Infektionsgeschehen in den verschiedenen Lebensbereichen gebe. Es werde bis heute im Nebel gestochert. Er rief das Robert-Koch-Institut und die Bundesanstalt für Arbeitsschutz dazu auf, das Infektionsrisiko zu untersuchen, damit es endlich eine Bewertungsgrundlage gebe.



Hofmann ergänzte, in großen und mittleren Betrieben sei nach Einschätzung von Betriebsräten das Arbeitsleben unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen einigermaßen gut organisiert. Man habe aber kein Bild davon, wie der Schutz der Angestellten in den vielen kleinen Betrieben umgesetzt werde.

