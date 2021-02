Der nächste Gamechanger steht vor der Tür: Selbsttests für jeden. Breite PCR-Tests sollten vor vielen Monaten ein Gamechanger sein, die Impfungen sowieso – leider ist dann nicht alles so glatt gelaufen wie erhofft. Die Enttäuschung war groß, statt froh zu sein über die vielleicht kleinen, aber realen Fortschritte. Also ein realistischer Blick auf die Selbsttests.

Erster Punkt: was genau folgt aus den Ergebnissen? Positiv heißt, ich muss einen PCR-Test zur Bestätigung organisieren. Hoffentlich sind die Gesundheitsämter hier gut aufgestellt. Vor allem aber muss ich mich isolieren. Wer dazu nicht bereit ist, sollte keinen Selbsttest machen. Alle hoffen natürlich auf ein negatives Ergebnis. Das aber ist kein Freifahrtschein. Egal um welche Methode es geht, die Selbsttests erfassen nicht jede Infektion. Also ja: zur Schule gehen oder die Großeltern besuchen, aber bitte mit Maske und Abstand.

Ein Plus an Sicherheit

Das bringt uns zum zweiten Punkt, was können die Tests für den Einzelnen bewirken? Auch wenn sie nicht perfekt sind, sie liefern ein Plus an Sicherheit, wenn, und das ist eben das entscheidende Wenn, wenn die Menschen verantwortungsvoll mit den Ergebnissen umgehen. Die bisherigen Erfahrungen auf diesem Gebiet stimmen mich vorsichtig optimistisch. Die meisten Leute sind in dieser Pandemie vernünftig gewesen, aber eben nicht alle. Es wird die wenigen geben, die mit dem negativen Testergebnis herumwedeln und wieder volle Freiheit verlangen. Nachvollziehbar, aber riskant für sich und vor allem für andere.

Dritter Punkt, können die Selbsttests helfen, die Epidemie in Zaum zu halten? Sicher nicht allein, aber als ein weiteres wichtiges Element. Wenn sie breit eingesetzt werden, lotsen sie mehr infizierte Personen schneller in die Isolation. Aber nur wenn sie so billig, oder so weit subventioniert sind, dass sie nicht nur wenigen zur Verfügung stehen, sondern vielen und zwar oft. Denn so ein Ergebnis liefert immer nur eine Momentaufnahme, kann schon am nächsten Tag anders ausfallen.

Vierter Punkt, warum sind die Selbsttests dann nicht längst auf dem Markt? Die Firmen haben sie fertig, technisch sind sie ausgereift sein. Entscheidend ist aber, dass Laien wissen, was sie zu tun haben und vor allem, was dann aus dem Ergebnis folgt. Nur dann können sie ihre Verantwortung wahrnehmen. Der Beipackzettel ist die eigentliche Hürde für die Tests und deshalb ist es gut, hier genau zu prüfen. Wenn sie dann ab März zur Verfügung stehen, werden die Selbsttest kein Gamechanger sein, aber eine zusätzliche Barriere gegen das Virus.