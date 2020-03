Coronavirus im Fußballstadion Infizierte Fans bei Champions-League-Spiel in Leipzig

Das Champions-League-Spiel zwischen Bergamo und Valencia im Februar gilt für viele als Auslöser für die schnelle Verbreitung des Coronavirus in der Region. In Deutschland fand das letzte Spiel mit Zuschauern im Profifußball in Leipzig statt - gegen Tottenham. Und auch hier waren infizierte Fans dabei.

Von Bastian Brandau