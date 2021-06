Die Deutsche Gesellschaft für Immunologie hat die Politik aufgerufen, sich wegen der Ausbreitung der Delta-Variante auf eine neue Corona-Welle vorzubereiten.

Es sei fest davon auszugehen, dass Delta spätestens im Herbst dominierend in Deutschland sein werde, sagte Generalsekretär Watzl der "Augsburger Allgemeinen". Insbesondere an den Schulen müsse man sich spätestens jetzt an Konzepte wie Luftfilter machen. Da voraussichtlich sehr viele Kinder nicht geimpft seien, drohe dort wieder ein stärkeres Ausbruchsgeschehen. An die Bürger appellierte Watzl, jetzt nicht wegen der niedrigen Inzidenzzahlen mit dem Impfen zu zögern. Im Herbst könne es zu spät sein, da die Erstimpfung noch keinen starken Schutz gegen das Virus biete und es bis zum vollen Schutz rund eineinhalb Monate dauere. Zahlen aus Großbritannien belegten klar, dass erst nach der zweiten Impfung ein ausreichender Immunschutz gegen die Delta-Variante bestehe.



Der Anteil der Delta-Variante in Deutschland ist zuletzt weiter gestiegen. Das Robert-Koch-Institut gibt ihn für die vorletzte Woche mit 6,2 Prozent an. In der Woche davor lag der Wert bei 3,7 Prozent.

