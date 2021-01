In der Diskussion um Impfstoffmengen gegen das Coronavirus hält es die Deutsche Gesellschaft für Immunologie, DGFI, für möglich, den zeitlichen Abstand zwischen erster und zweiter Impfung zu vergrößern.

DGFI-Präsidentin Falk sagte im Deutschlandfunk, Tierversuche legten nahe, dass man bis zu 60 Tage warten könne, damit ein Impferfolg noch gewährleistet sei. Selbst die Europäische Arzneimittelbehörde EMA gehe davon aus, dass zwischen erster und zweiter Impfdosis bis zu 42 Tage liegen könnten. Dies seien noch unveröffentlichte Informationen, die aber bald kommuniziert werden sollen. Dann werde man sehen, wie sich die Ständige Impfkommission dazu äußere.

"Antikörper und Immunabwehr werden mobilisiert"

Falk betonte, gerade für die MrnA-Impfstoffe, zu denen auch das Biontech/Pfizer-Vakzin und das heute von der EU-Kommission zugelassene Mittel von Moderna zählten, wisse man nicht, ob eine Imfung ausreiche. "Da brauchen wir dringend den zweiten Pieks", so die DGFI-Präsidentin. Dadurch könnten sich die Antikörper gegen das Coronavirus noch einmal verbessern und die für die Immunabwehr so wichtigen T-Zellen mobilisieren.



Mit Blick auf die neuen Formen des Coronavirus betonte Falk, Mutationen seien immer ein Thema. Ein Virus versuche immer durch Täuschen und Tarnen, der Immunantwort zu entkommen. Auch das sei ein Argument für die zweite Impfung.

Falk: Zweite Impfung ist wichtig

Falk beschrieb den Abwägungsprozess, der nun im Zusammenhang mit der zur Verfügung stehenden Zahl an Impfdosen vorgenommen werden müsse: Einerseits könne man unter Umständen das Fenster nutzen, um mehr Menschen mit dem Impfstoff zu versehen, indem man mit der zweiten Impfung warte. Andererseits gerate dadurch auch viel ins Rutschen, was Logistik, Organisation und auch Motivation der Geimpften betreffe, sich auch noch die zweite Spritze verabreichen zu lassen. Es sei wichtig, zu kommunizieren: "Man kommt um die zweite Impfung nicht herum."

Spahn: In Deutschland wohl kein längerer Zeitraum zwischen beiden Impfungen

Bundesgesundheitsminister Spahn (CDU), kündigte bereits an, dass es in Deutschland trotz der zunächst knappen Anzahl an Impfdosen voraussichtlich keine zeitliche Verzögerung der zweiten Dosis geben wird. Spahn sagte in Berlin: "Wir lassen die Daten von der Ständigen Impfkommission anschauen, aber die ersten Rückmeldungen sind tatsächlich die, dass wir bei der Zulassung und dem, was in der Zulassung steht, bleiben sollten." Für die Frist zwischen Erst- und Zweitimpfung gebe es klare Empfehlungen. In der für die Zulassung notwendigen Studie wurde den Probanden die zweite Impfung rund drei Wochen nach der ersten gegeben.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.