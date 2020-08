Die Zulassung eines ersten Impfstoffs gegen das Coronavirus durch Russland wird mit Skepsis aufgenommen. Die Weltgesundheitsorganisation begründete ihre Zurückhaltung mit dem verkürzten Testverfahren, das die Substanz durchlaufen hat. Der FDP-Politiker Ullmann forderte Transparenz.

Russland hat heute den weltweit ersten Corona-Impfstoff zugelassen. Das vom Moskauer Gamaleja-Institut entwickelte Mittel habe die Freigabe des Gesundheitsministeriums erhalten, teilte Präsident Putin mit. Der Impfstoff sei sicher, man habe alle notwendigen Tests durchgeführt. Auch seine Tochter sei damit geimpft worden, erklärte Putin. Er hoffe, dass bald die Massenproduktion beginnen könne. Laut dem russischen Gesundheitsministerium bewirkt der Impfstoff eine Immunität von bis zu zwei Jahren. Im September soll die Massenproduktion des Mittels beginnen, ab Oktober sollen freiwillige Impfungen starten. In Anlehnung an den ersten Satelliten im Weltraum soll der Stoff unter dem Namen "Sputnik V" vertrieben werden.

Verkürzte Testphase

International stößt das große Tempo der Zulassung auf Skepsis. Das Mittel wurde noch vor Abschluss der sogenannten Phase drei registriert, in der ein möglicher Impfstoff eigentlich über Monate an Tausenden Versuchspersonen getestet wird. Die Weltgesundheitsorganisation erklärte, man arbeite in der Frage der Bewertung des Impfstoffs mit den russischen Behörden zusammen. Voraussetzung für eine Empfehlung sei aber, dass die Sicherheit und die Wirksamkeit gewährleistet seien.



Der FDP-Gesundheitsexperte Ullmann hat forderte Transparenz. Wenn Russland seine Ergebnisse nicht veröffentliche und somit die Wirkung und Sicherheit des Impfstoffs nicht bewiesen werde, sei eine Zulassung gefährlich, sagte der FDP-Obmann im Gesundheitsausschuss. Zeit bei der Impfstoffsuche dürfe nur in den bürokratischen Prozessen eingespart werden, nicht bei den üblichen Abläufen klinischer Studien zur Wirksamkeit und Sicherheit.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 10.08.)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 09.06.)

+ Desinformation: Warum Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern geworden ist (Stand: 17.07.)

Urlaub und Freizeit

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland (Stand: 01.08.)

+ Infektionszahlen und Einreise: Wie ist die Lage in den Urlaubsländern? (Stand: 04.08.)

+ Tourismus: Reise-Kunden können weiter Geld zurück verlangen (Stand: 01.08.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung? (Stand: 02.08.)

+ Prävention: Wie es derzeit um eine Zweite Welle beim Coronavirus steht (Stand: 06.08.)

+ "Superspreader-Events": Wann können Demonstrationen, Feiern und Veranstaltungen zum Problem werden? (Stand 07.08.)

+ Spätfolgen: Wie sehen die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion aus? (Stand: 18.07.)

+ Kinder: Wie es um die Gefahr der Ansteckung und Verbreitung bei ihnen steht (Stand: 01.08.)

+ Einkaufswagen und Co: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält (Stand: 08.08.)

Test und Schutz

+ Tests: Wo man sich testen lassen kann (Stand: 06.08.)

+ Impfung: So weit ist die Forschung (Stand: 01.08.)

+ Behandlung: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19? (Stand 08.08)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 11.07.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.