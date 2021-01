Angesichts der starken Ausbreitung des Coronavirus will die britische Regierung das Tempo beim Impfen erhöhen.

Wie der Gesundheitsdienst NHS mitteilte, nahmen heute sieben große Impfzentren ihren Betrieb auf. Weitere sollen im Laufe der Woche folgen. Bis Mitte Februar sollen die 13 Millionen am stärksten gefährdeten Bürgerinnen und Bürger in England eine Impfung angeboten bekommen. Aktuell werden laut Gesundheitsminister Hancock täglich rund 200.000 Menschen geimpft.



In Großbritannien liegt die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner bei über 600. Der medizinische Berater der britischen Regierung, Whitty, sprach von der gefährlichsten Zeit der Pandemie und stimmte die Bevölkerung auf die - Zitat - "schlimmsten Wochen" ein. Die Krankenhäuser seien insbesondere in London an der Belastungsgrenze, Krankenwagen müssten teilweise stundenlang warten, bis Patienten ein Bett bekämen, sagte er. Wegen der Lage in Großbritannien schlagen Regierungsberater in Frankreich die Schließung der Grenze zum Nachbarland vor.

