Coronavirus in Bayern

Bei dem Patienten aus Bayern, der mit dem neuartigen Coronavirus infiziert ist, handelt es sich um einen 33-jährigen Mann.

Wie sein Arbeitgeber, die Firma Webasto aus München, mitteilte, hat er sich vermutlich bei einer Kollegin aus China angesteckt. Beide hatten in Deutschland an einer Schulung teilgenommen. Nach ihrer Rückkehr nach China wurde bei ihr das Coronavirus bestätigt. Der deutsche Kollege verspürte seit dem Wochenende grippe-ähnliche Symptome und wurde in einer Münchner Klinik ebenfalls positiv getestet. Er liegt isoliert im Krankenhaus. Den Angaben zufolge könnte er seit seiner Ansteckung engeren Kontakt zu 40 anderen Personen gehabt haben.



Das Bayerische Landesamt für Gesundheit teilte mit, dem Patienten gehe es "recht gut". Bis zum heutigen Vormittag seien keine Hinweise auf weitere mögliche Infektionen mit dem Coronavirus eingegangen.

Kollegin kam aus Schanghai

Die ebenfalls erkrankte Kollegin aus China lebt in Schanghai. Wenige Tage vor ihrer Reise nach Deutschland hatte die 23-Jährige Besuch von ihren Eltern aus Wuhan. Dort ist die von dem neuartigen Coronavirus ausgelöste Lungenkrankheit ausgebrochen.



Der Autozulieferer Webasto hat seinen Sitz in dem Münchner Vorort Stockdorf. Die Firmenleitung stellte es dem Management bis auf weiteres frei, von zuhause zu arbeiten und nicht ins Büro zu kommen. Dienstreisen nach China wurden für die nächsten zwei Wochen abgesagt. Die größte Fabrik von Webasto befindet sich in Wuhan.

WHO kritisiert Evakuierungspläne ausländischer Staaten

In China sind inzwischen mehr als 100 Patienten an der Lungenkrankheit gestorben. Die Weltgesundheitsorganisation mahnte, Ruhe zu bewahren, und wandte sich gegen die Pläne vieler Staaten, ihre Bürger aus der besonders betroffenen Stadt Wuhan auszufliegen. Auch die Bundesregierung denkt darüber nach.