In den USA hat der Fall der schwarzen Covid-Patientin und Ärztin Susan Moore eine Debatte über Rassismus im Gesundheitssystem ausgelöst. Auch die künftige Vizepräsidentin Harris prangert "eklatante, rassistische" Ungleichheiten an - und verspricht Verbesserungen.

Auf Twitter schrieb die Demokratin, die Administration des gewählten Präsidenten Biden sei entschlossen, diese Ungleichbehandlung zu bekämpfen. Eine Tragödie, wie Susan Moore sie erlebt habe, sei für viele schwarze Frauen in den USA nicht unbekannt. Ihre Sorgen und Schmerzen würden im Gesundheitssystem oft heruntergespielt oder ignoriert.

"Auf diese Weise sterben schwarze Menschen"

Moore war vor wenigen Tagen nach einer Covid-Erkrankung verstorben. Wenige Wochen zuvor hatte sie aus dem Krankenhausbett ein Video aufgenommen und ins Internet gestellt. Darin berichtet sie sichtlich erschöpft von der Behandlung im Krankenhaus. Unter anderem soll ein weißer Arzt ihr zeitweise Schmerzmittel verweigert haben. Sie habe sich wie eine Drogenabhängige behandelt gefühlt, sagte Moore. Zudem habe der Arzt angekündigt, sie nach Hause zu schicken, obwohl sie auf die schlechten Ergebnisse ihrer Lungenuntersuchung hingewiesen habe, berichtete Moore. "Auf diese Weise sterben schwarze Menschen", sagte sie.



Das Krankenhaus veröffentlichte eine Stellungnahme zu dem Fall. Der Chef von "Indiana University Health", Dennis Murphy, schreibt, er sei sehr betrübt über die Erfahrungen, die Moore in dem Video beschreibe. Er glaube zwar nicht, dass man bei den "technischen Aspekten" von Dr. Moores Behandlung versagt habe. Er sei aber in Sorge, dass man möglicherweise nicht das nötige Maß an Mitgefühl und Respekt gezeigt habe. Der Fall werde intern und extern untersucht. Im Übrigen trete er seit Jahren gegen Diskriminierungen jedweder Form bei IU Health ein.

"Die Ungerechtigkeit bleibt für die Öffentlichkeit oft unsichtbar"

In der Washington Post prangerten dessen ungeachtet vier schwarze Frauen den Rassismus im Gesundheitswesen der USA an. Sie bekleiden hochrangige Positionen im medizinischen Bereich - etwa in der American Medical Association. Ungerechtigkeit, wie Susan Moore sie erfahren habe, bleibe oft für die Öffentlichkeit unsichtbar, schreiben sie. Covid-19 habe die erschütternde Realität der seit langem bestehenden strukturellen Ungerechtigkeiten aufgedeckt, die Schwarze und Farbige in den USA erführen. Moores Erfahrung bestätigte, dass es in den USA nach wie vor ein System gebe, das auf Grundlage der Hautfarbe Chancen verteile und Wertigkeiten zuweise. "Dieses System hat einen Namen: Rassismus", schreiben die Frauen.



In den USA erkranken Schwarze, Latinos und asiatischstämmige US-Amerikaner überdurchschnittlich oft an Covid-19 - und sie sterben weitaus häufiger daran als Weiße.

28.12.2020