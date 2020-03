Die italienische Regierung weitet die Einschränkungen der Bewegungsfreiheit wegen des Coronavirus vom Norden auf das ganze Land aus. Premierminister Conte sagte, es gebe keine Zeit zu verlieren, um die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft zu schützen. Reisen seien ab Dienstag nur noch aus beruflichen Gründen oder in Notfällen erlaubt. Öffentliche Versammlungen und Sportveranstaltungen würden untersagt.

Die Schließung von Schulen und Universitäten werde landesweit bis zum 3. April verlängert. Conte forderte auch dazu auf, nicht mehr auszugehen und den Abend mit Freunden in Bars und Restaurants zu verbringen: „Dieses Nachtleben... wir können es nicht mehr erlauben“.



Zuvor war mitgeteilt worden, dass die Skiorte in Italien den Betrieb einstellen müssen. Die Beschränkungen der Bewegungsfreiheit galten bisher nur für die am stärksten betroffenen Regionen im Norden.



In Italien sind bereits 463 Menschen an der Krankheit gestorben, über 10.000 sind als infiziert registriert. Damit ist das EU-Mitglied das europaweit am stärksten betroffene Land.