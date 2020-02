Mehrere Staaten verschärfen im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus ihre Maßnahmen. Die italienische Stadt Venedig hat beschlossen, ab heute Abend alle größeren Veranstaltungen abzusagen. Damit fallen auch die beiden letzten Tage des Karnevals aus.

Die Feste und Umzüge in Venedig gehören zu den bekanntesten Karnevalsveranstaltungen weltweit und ziehen jedes Jahr viele Touristen an. Die Feiern haben vor einer Woche begonnen und dauern traditionell bis zum Dienstag. Nun entschieden die Behörden, dass nach dem heutigen Sonntag Schluss sein soll. Bereits heute nahmen nach Angaben von Medien weniger Menschen als erwartet an den Feiern in Venedig teil.



Wie der Regionalpräsident von Venetien, Zaia, mitteilte, sollen auch andere Veranstaltungen etwa im Sport abgesagt werden. Die Vorsichtsmaßnahme gelte vorerst bis zum 1. März.

Betroffene Orte abgeriegelt

Zuletzt waren in Venedig zwei ältere Personen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Insgesamt liegt die Zahl der Infektionen in Italien mittlerweile bei über 130 - das sind mehr als in jedem anderen europäischen Land. Die meisten Erkrankungen verlaufen mild, in Italien gab es bislang zwei Todesopfer.



Die am stärksten betroffenen Orte in Norditalien wurden inzwischen abgeriegelt. Das Betreten und Verlassen sei verboten, sagte Regierungschef Conte. Die Regelung gilt für mehrere zehntausend Menschen unter anderem in der Stadt Codogno.



Die Bundesregierung teilte mit, die deutsche Botschaft und die Konsulate stünden mit den italienischen Behörden in Kontakt für den Fall, dass die italienischen Maßnahmen Deutsche betreffen.

Höchste Warnstufe in Südkorea

In Südkorea hat Präsident Moon Jae In die höchste Krankheitswarnstufe ausgerufen. Mittlerweile werden dort mehr als 600 Infizierte gezählt; in keinem anderen Staat außerhalb Chinas gibt es mehr registrierte Fälle. In Festland-China selbst melden die Behörden rund 77.000 Infektionen.



Auch im Iran wurden Dutzende Menschen positiv auf das Virus getestet. In mehreren Städten wurden Schulen und Universitäten geschlossen. Auch Theater- und Konzertveranstaltungen sowie Fußballspiele wurden abgesagt. Die Türkei schloss Medienberichten zufolge vorübergehend Grenzübergänge zum Iran.