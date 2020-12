In Sachsen spitzt sich die Lage in der Corona-Pandemie weiter zu.

Dort wird inzwischen die höchste Sieben-Tage-Inzidenz unter allen Bundesländern verzeichnet. Die Zahl bestätigter Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen liegt laut Robert Koch-Institut bei 300. Bundesweit wird sie mit 142 angegeben. Sechs der zehn Landkreise mit den derzeit höchsten Werten liegen in Sachsen. Der Landkreis Sächsische-Schweiz-Osterzgebirge rangiert mit einem Wert von 534 hinter dem bayerischen Landkreis Regen auf Platz zwei. Die RKI-Expertinnen und Experten führen die hohen Fallzahlen auf ein diffuses Infektionsgeschehen zurück mit vielen Herden - etwa in Haushalten, Alten- und Pflegeheimen. Der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gaß, warnte in der "Welt am Sonntag", Kliniken könnten an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. In Sachsen, aber auch in anderen Bundesländern sei die Zahl der Intensivpatienten heute rund fünf Mal so hoch wie im April.



Bundesweit hat sich der Anstieg der intensivmedizinisch behandelten Patientinnen und Patienten laut RKI etwas verlangsamt. Die Gesamtzahl wird derzeit mit 4.108 angegeben. Die Auslastung der Intensivbetten in den im entsprechenden Register erfassten Kliniken liegt bei rund 80 Prozent.

