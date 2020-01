Angesichts der Ausbreitung des neuen Coronavirus geht das Auswärtige Amt von einem baldigen Sonderflug der Deutschen Luftwaffe aus, um Bundesbürger aus dem chinesischen Wuhan zurückzubringen.

Ein Konsularteam der deutschen Botschaft in China erfasse vor Ort alle Ausreisewilligen und kläre ihren Transport zum Flughafen, heißt es. Die Rückkehrer müssten in Frankfurt am Main damit rechnen, dass sie vorübergehend isoliert würden, um eine Infektion auszuschließen. Die Nachrichtenagentur Reuters zitiert eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums, wonach 14 Tage Quarantäne möglich sind. Die Entscheidung liege bei den Frankfurter Gesundheitsbehörden. In Deutschland sind bisher vier Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus bestätigt worden.

Großbritannien will Rückkehrer isolieren

Großbritannien will Rückkehrer vorübergehend isolieren. Gesundheitsminister Hancock sagte in London, die Personen kämen 14 Tage lang in Quarantäne und würden dort medizinisch versorgt. Auch andere Regierungen holen Landsleute zurück. Die USA hatten ein Charterflugzeug für Mitarbeiter der Regierung organisiert. Ein Flugzeug mit Hunderten Japanern landete an Tokios internationalem Flughafen Haneda. Italien will heute rund 50 Menschen aus Wuhan ausfliegen.