Indien setzt zur Bekämpfung des Coronavirus nun auch den russischen Impfstoff Sputnik V ein.

Die ersten Immunisierungen hätten bereits im zentralindischen Hyderabad begonnen, teilte der russische Staatsfonds RDIF mit. Sputnik V sei damit der erste im Ausland hergestellte Impfstoff, der in Indien genutzt werde. Die indischen Behörden hatten dem Vakzin Mitte April eine Notzulassung erteilt. Indien gehört zu den derzeit am schwersten von der Corona-Pandemie betroffenen Ländern der Welt. Den dritten Tag in Folge meldeten die Behörden des Landes den Tod von mehr als 4.000 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus.



In einer Ansprache an die Bevölkerung erklärte Premierminister Modi, er könne das Leiden der Bevölkerung nachfühlen. Der Regierungschef steht wegen seiner Corona-Politik in der Kritik. So hatte er die Corona-Einschränkungen entgegen der Empfehlungen von Medizinern aufgehoben und Massenveranstaltungen zugelassen.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.