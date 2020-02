Die Zahl der am Corona-Virus erkrankten Deutschen ist auf acht gestiegen.

Neben sieben positiven Befunden in Bayern wurde die Erkrankung auch bei einem Bundesbürger auf der spanischen Insel La Gomera nachgewiesen. Er soll mit einem der in Deutschland infizierten Patienten in Kontakt gewesen sein. Vier Menschen stehen nach Angaben der spanischen Behörden unter Beobachtung.



Am Mittag wird auf dem Frankfurter Flughafen eine Maschine der Bundeswehr aus der chinesischen Stadt Wuhan erwartet. An Bord sind etwa 90 Bundesbürger und 40 weitere Personen. Sie kommen nach der Rückholaktion für 14 Tage in Quarantäne.



In China stieg die Zahl der bestätigten Krankheitsfälle auf knapp 11.800. Bislang starben in der Volksrepublik 259 Menschen an der Lungenkrankheit.