Frankreich hat als erstes europäisches Land die Schwelle von zwei Millionen registrierten Coronavirus-Infektionen überschritten.

Dies geht aus Zahlen der Johns-Hopkins-Universität aus Baltimore hervor. Wie der Chef der französischen Gesundheitsbehörden, Salomon, in Paris mitteilte, stieg die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 in den vergangenen 24 Stunden um 437 auf 46.273. Zur Eindämmung der Pandemie gelten in Frankreich seit Ende Oktober umfangreiche Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.