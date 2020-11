Vor gut einer Woche traten die neuen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Kraft. Bundesgesundheitsminister Spahn sieht nun erste Anzeichen für eine Verbesserung der Infektionslage - gibt aber ebenso wie Intensivmediziner keine Entwarnung.

Trotz Anzeichen für eine Verbesserung der Infektionslage - von einer Trendwende könne man noch nicht sprechen, sagte Bundesgesundheitsminister Spahn den Sendern rtl und n-tv. Der CDU-Politiker verwies auf die steigende Zahl der Patienten auf den Intensivstationen und die steigende Zahl der Todesfälle. Um das in den Griff zu bekommen, müssten die Infektionszahlen sinken. Ähnlich äußerte sich der sächsische Ministerpräsident Kretschmer. Er sehe angesichts der gegenwärtigen Corona-Infektionszahlen noch keine Möglichkeit für eine Lockerung der Beschränkungen, sagte der CDU-Politiker im ARD-Fernsehen.



Nach Angaben des Robert Koch-Instituts gab es zuletzt 18.487 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages. Das sind 1.273 mehr als vor einer Woche. Gestern lag der Wert der Neuinfektionen etwa auf dem Niveau des vorherigen Dienstags. Noch vor einigen Tagen hatten sich die Zahlen im Vergleich zum Tag in der Vorwoche deutlich gesteigert.

Zahl der Neuinfektionen wächst langsamer

Hoffnung darauf, dass die Zahl der Neuinfektionen zumindest stagnieren könnte, macht auch Dirk Brockmann. Der Leiter des Datenspende-Projekts am Robert Koch-Institut sagte dem Deutschlandfunk, auch die Fieberkurve zeige in Richtung Stagnation. Diese wird aus freiwillig abgegeben Daten von Fitnessarmbändern berechnet und deutet den Verlauf der Infektionslage wenige Tage früher an als die Zahl der Neuinfektionen. Schaue man zudem auf die Beschleunigung des Wachstums der Neuinfektionszahlen, so nehme diese seit einigen Tagen deutlich ab - sei aber noch leicht positiv.



Zwei weitere Werte deuten an, dass die Infektionszahlen nicht mehr so rapide wachsen wie vor wenigen Wochen noch: die Reproduktionszahl - kurz R-Wert - und die sogenannte 7-Tage-Inzidenz. Die Zahl erfasster Neuinfektionen je 100.000 Einwohner über sieben Tage lag nach RKI-Daten am Mittwoch bei 138, am Montag und Dienstag bei 139. Kretschmer merkte allerdings an, Ziel müsse sein, die 7-Tage-Inzidenz wieder auf unter 50 zu drücken. Falls das nicht gelinge, stünden "schwierige Monate" bevor.



Das sogenannte Sieben-Tage-R lag laut RKI-Lagebericht vom Dienstagabend bei 0,92 (Vortag: 0,98). Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch etwa 92 weitere Menschen ansteckten. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen rund anderthalb Wochen zuvor ab. Liegt er für längere Zeit unter eins, flaut das Infektionsgeschehen ab. Vom RKI heißt es: Die R-Werte lagen seit Anfang Oktober stabil deutlich über 1. In den vergangenen Tagen habe der R-Wert leichten Schwankungen unterlegen.

Intensivstationen füllen sich langsamer - Effekte aber erst später sichtbar

Bis sich die Wirkung des seit vergangenem Montag greifenden Teil-Lockdowns mit Schließungen etlicher Einrichtungen in den Infektionszahlen zeigt, dauert es wegen der Zeitspannen von der Ansteckung zu Symptomen, Test und Erfassung nach RKI-Angaben zwei bis drei Wochen. Allerdings hatten Daten des Corona-Monitors des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) gezeigt, dass sich die dafür Befragten bereits vor dem Teil-Lockdown wieder vorsichtiger verhielten. Dieser Effekt könnte sich ebenso wie bestimmte Maßnahmen - etwa die regional eingeführten Sperrstunden - schon jetzt bemerkbar machen. Am Montag wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder eine Zwischenbilanz ziehen und Maßnahmen möglicherweise anpassen.



Intensivmediziner geben aber noch keine Entwarnung. Laut dem Science Media Center betrug der wöchentliche Anstieg bei der Zahl der belegten Intensivbetten durch Covid-19-Patienten am 26. Oktober noch rund 65 Prozent. Gestern waren es noch rund 30 Prozent – Tendenz derzeit fallend. Die Intensivstationen füllen sich weiterhin, aber langsamer als noch vor zwei Wochen.



Clemens Wendtner, Chefarzt der Infektiologie und Tropenmedizin an der München Klinik Schwabing, warnte, dass lediglich die Zuwachsrate an intensivpflichtigen Covid-19-Patienten ein wenig abnehme. Absolut betrachtet registriere man aber immer noch einen Anstieg der Patienten auf Intensivstationen in Deutschland. Auf den Normalstationen gibt es laut Wendtner noch keine Trendwende, dort steigen die Zahlen der zu versorgenden Patienten kontinuierlich an.



Einen Effekt der Kontaktbeschränkungen in den leicht rückläufigen Wachstumszahlen der Intensivbelegungen zu sehen, hält Wendtner für zu früh. Er verweist darauf, dass bei Covid-19 vom Erkrankungsbeginn etwa drei bis vier Wochen bis zur intensivmedizinischen Betreuung vergehen. Die hohen Infektionszahlen werden sich also erst in einigen Wochen in den Krankenhäusern zeigen. Weitere Informationen zur Lage der Krankenhäuser in der Corona-Pandemie haben wir hier aufgeschrieben.