Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt in vielen Staaten weiter deutlich an.

Russland etwa meldete 4.785 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden, in Frankreich waren es zuletzt 3.700 und damit 1.500 mehr als am Tag zuvor. Das Virus greife in allen Altersgruppen um sich, vor allem unter jungen Erwachsenen, teilten die Gesundheitsbehörden in Paris mit.



Spanien und Italien meldeten gestern beide die höchste Zahl an Neuinfektionen seit drei Monaten: In Spanien sind es 3.715, in Italien 642. Allerdings wurde auch mehr getestet. In der Türkei gab es 1.303 bestätigte Neuinfektionen. Das ist der höchste Wert dort seit mehr als einem Monat.

Weltweit knapp 22,5 Millionen Infektionen

Nach Angaben der amerikanischen Johns Hopkins-Universität liegt die Zahl der Infektionen weltweit inzwischen bei knapp 22,5 Millionen. Fast 790.000 Menschen sind demnach an oder mit dem Coronavirus gestorben. In absoluten Zahlen gibt es die meisten Infektionen in den USA, gefolgt von Brasilien und Indien sowie Russland.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Test und Schutz

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (13.08.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 12.08.)

+ Tests: Wo man sich testen lassen kann (Stand: 13.08.)

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 19.08.)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 09.06.)

Urlaub und Freizeit

+ Reise-Rückkehrer und Party-Gänger: Wer die deutschen Infektionszahlen derzeit in die Höhe treibt (Stand: 19.8.)

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland (Stand: 16.08.)

+ Infektionszahlen und Einreise: Wie ist die Lage in den Urlaubsländern? (Stand: 14.08.)

+ Reisekosten: Volle Erstattung auch ohne Reisewarnung (Stand: 16.08.)

+ Party und Feiern: Wie es um Diskotheken und Clubs in der Coronakrise steht (Stand: 19.8.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung? (Stand: 12.08.)

+ Prävention: Wie es derzeit um eine Zweite Welle beim Coronavirus steht (Stand: 20.08.)

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen (Stand: 11.08.)

+ "Superspreader-Events": Wann können Demonstrationen, Feiern und Veranstaltungen zum Problem werden? (Stand 07.08.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus? (Stand: 16.08)

+ Spätfolgen: Wie sehen die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion aus? (Stand: 08.08.)

+ Einkaufswagen und Co: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält (Stand: 08.08.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.