Bundeskanzlerin Merkel hat ihrem mit dem Coronavirus infizierten Gesundheitsminister Spahn eine schnelle Genesung gewünscht.

Spahn war gestern positiv getestet worden, nachdem er - am Nachmittag - Erkältungssymptome verspürt hatte, wie ein Sprecher in Berlin mitteilte. Der Minister habe sich umgehend in häusliche Isolation begeben. Zuvor hatte der CDU-Politiker noch an der Sitzung des Bundeskabinetts teilgenommen. Die anderen Ministerinnen und Minister müssen aber nicht in Quarantäne, weil sie unter Einhaltung entsprechender Hygiene- und Abstandsregeln getagt hätten, so ein Regierungssprecher.

