In einigen deutschen Großstädten könnte es im Winter zu Engpässen bei den Intensivbetten kommen.

Köln, Berlin und Hamburg seien auch schon vor Corona traditionell stark belegt gewesen, sagte der Leiter des Intensivregisters der "Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin", Karagiannidis, der "Frankfurter Allgemeinen". In diesen Städten könnten die freien Kapazitäten unter den kritischen Wert von zehn Prozent fallen.

Kritischer Faktor Pflegekräfte

Zwar verfüge Deutschland über eine Notfallreserve von etwa 12.000 Intensivbetten innerhalb von sieben Tagen. Doch würde man zur Betreuung dieser Bettenkapazitäten mindestens 36.000 entsprechend ausgebildete Pflegekräfte benötigen. Das sei unrealistisch, betonte Karagiannidis.

Auslastung nimmt im Winter nicht nur wegen Corona zu

Die meisten Kapazitäten auf den Intensivstationen würden derzeit von Patienten beansprucht, die nicht an Covid-19 erkrankt seien. Als Beispiele nannte Karagiannidis Herzoperationen und Unfallverletzte. Üblicherweise nähmen auch solche Fälle in den Herbst- und Wintermonaten zu. Von daher kämen die Wochen der Wahrheit für die Intensivstationen erst noch.



Der Lungenarzt, selbst in Köln tätig, meinte, in seiner Stadt komme es jeden Winter vor, dass es so gut wie keine freien Intensivbetten mehr gebe. Das sei nur früher nie ein Thema in der Öffentlichkeit gewesen, außer vielleicht im Grippewinter 2017/18.

Seit Ausbruch der Pandemie gut 18.000 Menschen auf einer Intensivstation

Derzeit sind in Deutschland 602 Covid-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung. Gut die Hälfte der Menschen wird beatmet. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie kamen deshalb rund 18.000 Menschen auf eine Intensivstation. Knapp ein Viertel ist gestorben. Solche und andere statistischen Informationen stellt die "Deutsche Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin" täglich online zur Verfügung.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.