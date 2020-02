Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus hat in China 70.000 überstiegen.

Nach Angaben der Gesundheitsbehörden nahmen die Todesfälle um 105 zu auf insgesamt 1.770. Die meisten Erkrankten gibt es in der Provinz Hubei, die nach wie vor weitgehend abgeschottet ist. Inzwischen wurde dort ein Fahrverbot für den privaten Autoverkehr erlassen. Möglicherweise wird auch die jährliche Sitzung des chinesischen Parlaments verschoben. In Japan wurden wegen der Krankheit die Feierlichkeiten zum Geburtstag von Kaiser Naruhito am kommenden Sonntag abgesagt.



Die USA holten hunderte Amerikaner aus Japan ab, die an Bord des unter Quarantäne stehenden Kreuzfahrtschiffs "Diamond Princess" waren. Auf dem Schiff hatte es 355 bestätigte Ansteckungsfälle gegeben. Auch weitere Länder planen Sonderflüge für die Passagiere.